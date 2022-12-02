«Витя – классный медийный игрок, с ним у нас проблем не будет». Дидар о возможном переходе Блатова в SD Family

Президент SD Family Дидар Сыдыкбек прокомментировал возможный переход форварда «Амкала» Виктора Блатова в SD Family.

«Мы обязательно хотим переговорить сначала с Германом. Потом, конечно, если он одобрит, перейти уже к переговорам с Блатовым. Мы знаем, что Витя – классный медийный игрок и хороший футболист – он очень поможет нашей команде.

Я понимаю, что в полноценный переход с трудом верится, но в аренду на наш турнир, в котором тоже придется биться с теми же «дротами», «Броуками» и Fight Nights, мне кажется, для него тоже будет очень хорошей историей. Сначала переговорим с Германом, с Витей думаю у нас проблем не будет.

У нас есть понимание, что пока суматоха, зима, пауза, мне кажется, ему будет очень полезно поиграть. Не хочу хвастаться, но SD Family одни из фаворитов этого турнира. Я хочу, чтобы турнир прошел лайтово, менее агрессивно, чем МФЛ. Мы регламент специально такой делаем, чтобы медиаличности побольше поиграли», – заявил Дидар телеграм-каналу «Некласико».