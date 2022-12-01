Жека 2Drots о выбежавшем фанате: «У чувака были слезы на глазах: «Я тебя смотрю 6 лет»

Президент 2Drots Жека прокомментировал выбегание фанатов на поле после полуфинала 2Drots – «Деньги»

«Футбол – это эмоции. Пацаны нас ждали, ко мне подбегали люди и говорили: «Братан, я тебя смотрю 6 лет». У чувака слезы на глазах. Они нас ждали – мы тут, мы выиграли, дали им эмоции.

Чуть-чуть сорвало крышу – это нормально, такое бывает. Но лучше так не делать, потому что без болельщиков играть финал – это будет обидно», – заявил Жека телеграм-каналу «Некласико».

Во втором полуфинале Winline Медиалиги 2Drots обыграли ФК «Деньги» (2:0).

В финале турнира встретятся «Родина Медиа» и 2Drots. Матч пройдет стадион академии «Краснодара» 3 декабря. Начало – в 19:00.