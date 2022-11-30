Алаев о 2Drots в РПЛ: «Все просто: нужно выиграть Первую лигу и пройти лицензирование»
Александр Алаев оценил шансы команд Winline Медиалиги пробиться в РПЛ.
– Ваше отношение к Медиалиге?
– Спрашивать о моем отношении к Медиалиге странно. Я был одним из тех, кто рекомендовал включить клубы оттуда в Кубок России. И чего я только не услышал в свой адрес... Но я говорю: первый раз все смотрели 1/256 Кубка России. Это удачный опыт, шикарные моменты были.
Что дальше? Я, честно говоря, не так пристально слежу за вторым сезоном. Но я надеюсь, что Медиалига развивается. Сколько будет команд в следующем сезоне? Это решать РФС.
– 2DROTS в РПЛ – это возможно?
– Все очень просто: нужно заявиться во Вторую лигу, выиграть Первую и завоевать по спортивному принципу право выступать в РПЛ. И еще пройти лицензирование, – сказал президент Премьер-лиги.
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