Клуб Медиалиги 2Drots хочет в РПЛ: «Попросили бы Алаева разрешить участвовать в следующем году»

Клуб Медиалиги 2Drots хотел бы поучаствовать в следующем сезоне Мир .

Команда прошла (3:0) в 1/256 финала Фонбет Кубка России и в 1/128 финала встретится с «Текстильщиком».

– Хочется поблагодарить Алаева, за то, что ребятам выпал шанс показать, что они достойны играть на таком уровне. Этот эксперимент оказался очень удачным.

Рад, что мир медийного футбола и профессионального сошлись. Это показывает молодежи, что надо верить в себя, в свою идею. Если продолжить верить в свою мечту, то у тебя будет шанс.

Если нас выгонят из еврокубков, то нам надо не проситься обратно, а направить силы на развитие нашей молодежи, на развитие инфраструктуры нашей, что и делают. Хотел бы попросить Алаева, чтобы он разрешил в следующем году участвовать в РПЛ.

– Следующий матч у вас с «Текстильщиками» из Иваново. Какое ожидание?

– После «Чертаново» мы верим в себя, своих ребят. Ребятам из надо ожидать сюрпризов и непростого матча. Каждый матч у нас будет как финал.

– У вас была возможность заявить футбольных легенд за команду. Не хотите к этому прибегнуть перед матчем с «Текстильщиком»?

– Это будет несправедливо к ребятам, которые прошли «Чертаново». Они более голодные, – сказал создатель 2Drots Никита Панасюк.