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Жека и Некит опровергли заявление Егорова о том, что 2Drots запретили Газдану выступать в поддержку Кири

Боссы 2Drots не запрещали Газдану публиковать пост в поддержку Кири.

Защитник «Броуков» Сергей Киряков в прошлом месяце раскритиковал президента Winline Медиалиги Николая Осипова на фоне заявления о возможном исключении «Броуков» из МФЛ.

В итоге по решению Осипова Киря был пожизненно дисквалифицирован в МФЛ. Позже президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров в одном из интервью заявил, что руководители 2D не разрешили полузащитнику Артуру Газданову написать сообщение в поддержку Кирякова.

Некит: «Мы не запрещали Газдану писать в поддержку Кири, Егоров ########. Он специально врет, как думаете? Или под руководством 2Drots он имел в виду кого-то другого?»

Жека: «Егоров, если ты называешь руководство 2Drots, то это либо я, либо Никита. Третьего человека тут быть не может. Это не Шумахер и не Ильдар, они – не руководство».

Некит: «Возникает вопрос, зачем так накидывать? Он любит писать, мол, на бедных «Броуков» что-то накидывают, а сам достает пулемет с желтухой».

Бан навсегда – за что так наказали в Медиалиге? Игрок обматерил президента

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич Некита
logoБроукБойз
logoДмитрий Егоров
logo«Киря» Сергей Киряков
logoWinline Медиалига
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo«Газдан» Артур Газданов
logo2Drots
logoНекит 2Drots
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