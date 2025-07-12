«MVP – «Вайперы». Благодаря ним задумался о покупке парика». Федос о шестом сезоне Медиалиги

Федос назвал MVP шестого сезона Winline Медиалиги.

«MVP – «Вайперы», выступавшие на финале. Меня это откатило лет на 20 назад. Я смотрел на них и вспоминал Tokio Hotel, которых все слушали, когда я учился в школе.

Это был первый случай за последние десять лет, когда я пожалел о том, что лысый и не могу носить такую челку. Благодаря «Вайперам» задумался о покупке парика, ведь хочется выглядеть так же», – рассказал голкипер «Банки» Спортсу’‘.

«Вайеперы» – это русскоязычный рэп-дуэт Kai Angel & 9mice, который выступал в перерыве финала Медиалиги.

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