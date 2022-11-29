«На Спорте» и «Родина Медиа» убрались в раздевалках после полуфинала Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов подвел итоги первого полуфинального матча «Родина Медиа» – «На Спорте».

«Хочется поздравить «Родину Медиа» с выходом в финал лиги!

И сказать: «Спасибо, «На Спорте»! Этот месседж от них стадиону и городу в раздевалке.

Вы молодцы», – написал Осипов в своем телеграм-канале «О. Н.», прикрепив фото.

Убрались за собой и игроки «Родины Медиа».

«Ребята из «Родины Медиа» тоже оставили раздевалку чистой и только что полностью покинули стадион. Возможно, остались какие-то недопонимания между персонажами обеих команд, но оба клуба отнеслись с уважением к арене. Мы увидели отличный матч полный и эмоций, и футбола – 50 тысяч в онлайне, автогол, буллиты и пенальти!» – рассказали в телеграм-канале «Лига Медиафутбол».

Матч «Родина Медиа» – «На Спорте» завершился вничью – 1:1. В серии булитальти «РМ» одержала победу со счетом 7:6.

Второй полуфинальный матч 2Drots – «Деньги» состоится 30 ноября.

Финал Медиалиги пройдет 3 декабря в 19:00.