«Панов – величие. Физручелло попал в комфортную среду». Воробьев об итогах шестого сезона

Блогер Кир Воробьев подвел итоги шестого сезона Winline Медиалиги.

«Если не называть MVP футболиста, то, безусловно, Виталий Панов. Он из «Амкала», который был пирожком с ничем все эти годы, сделал ультравау-конфету. Мое почтение и аплодисменты. Два топовых турнира подряд.

Коронованный мастерюга, который в большом футболе не котируется. Физручелло попал в комфортную среду. За пару недель после срыва петличек и апатии и отторжения медийности превратился в самого востребованного, классного, желанного тренера Медиалиги. Невероятный карьерный ренессанс. Панов – величие.

Если говорить про игроков, тут только один номинант – Ряба. Чувак на три головы выше всех в Медиалиге. Его прорвало в шестом сезоне, хотя он должен был класть пачками еще в прошлом году», – рассказал Воробьев Спортсу’‘.

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