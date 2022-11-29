Гасилин о номинации «Игрок года»: «Я пришел неизвестным, но стал один из ведущих игроков «Амкала», работаю на «Матч ТВ» и в РФС»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин высказался о претендентах на приз Winline Media Football Awards «Игрок года».

«Вижу много критики в свой адрес по поводу номинации «Игрок года» в медиафутболе или «Лучший нападающий сезона». Давайте честно, во-первых, в эти номинации не я себя ставлю! Во-вторых, почему я не должен там быть? Лично я бы не поставил себя лучшим нападающим, хоть и забил 21 гол за «Амкал» и стал лучшим бомбардиром одной из самых популярных команд в медиафутболе!

Если брать игрока года, тоже бы себя не поставил. «Прорыв года», возможно, хотя есть еще очень много достойных вариантов. Но давайте рассмотрим меня. Я закончил профессиональную карьеру и пришел неизвестным зрителю. За эти 10 месяцев я смог стать одни из ведущих игроков «Амкала», развить свой ютуб-канал с хорошими просмотрами, телеграм и инстаграм, пробился на работу в «Матч ТВ» и работаю в РФС.

Разве это не прорыв? А вы как думаете? Ведь мы берем новых игроков на поле, а не тех кто был известен на просторах медиафутбола еще в прошлом году и раньше. Эта номинация «Персона года» как раз именно про этот год.

А кого бы вы еще номинировали, кто появился в этой медиадвижухе или сделал огромный прорыв в этом направлении в нынешнем году?» – написал Гасилин в своем телеграм-канале GasGollDer Live.