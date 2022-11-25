«Вопросов, почему 2Drots круче по показателям, больше нет. «Амкал» явно устал». Нечай о клубах

Нечай высказался, почему 2Drots популярнее «Амкала» в этом году.

«А потом я удивляюсь, почему 2Drots собирают больше просмотров и зрителей на трибунах.

Посмотрел 6 минут видоса «Амкала» с челленджами. Уже не первый раз за ролик монтажер подчеркивает тот факт, что Довбня ничего не говорит. Не вкидывает, не улыбается, не ржет со всеми.

###, ты просто скажи «гол», «удар», «эх, не получилось». Он вообще ничего не делает. Ладно бы на поле хоть как-то возмещал свое отсутствие в кадре.

Параллельно Чужой торопится на собственный челлендж, Гасилина тоже как будто нет в видосе. Только Левшук и Фел стараются. И когда Маменко в кадре появляется, то просто без напряга харизмой берет.

Короче, как будто посмотрел челлендж новой медийной команды, а не топ-клуба.

Вопросов, почему 2Drots круче по показателям, больше нет. «Амкал» явно устал», – написал Нечай в своем телеграм-канале.