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  • Экс-игрока «Ростова» Киреева пригласили в ЦСКА на должность тренера-реабилитолога. Хавбек играет за ФК «10» в Медиалиге
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Экс-игрока «Ростова» Киреева пригласили в ЦСКА на должность тренера-реабилитолога. Хавбек играет за ФК «10» в Медиалиге

Футболист Игорь Киреев получил должность в ЦСКА.

«Я работаю тренером-реабилитологом в молодежке ЦСКА. За неделю до первого полуфинала Медиалиги мой руководитель Эдуард Безуглов сообщил мне, что с сегодняшнего дня я в первой команде. Я стал тренером-реабилитологом в основе ЦСКА.

Он болеет за «Броуков». Я попросил его: «Можно мы доиграем до финала с «Броуками»? После этого я начну работать». Он дал добро. По сути, это ставит крест на моей карьере, потому что тренировки у основы, как правило, по утрам, матчи – в выходные. 

Не знаю, как все сложится, но на 90 процентов я буду занят, ведь это основной состав ЦСКА. Скорее всего, этот матч [за третье место] – последний для меня на таком уровне», – сказал 33-летний полузащитник.

В профессиональном футболе хавбек выступал за «Спартак», «Амкар», «Ростов» и другие клубы. В составе «Ростова» он играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, в том числе против «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

С 2022 года Киреев выступает за «Десятку» – команду Азамата Мусагалиева. Он один из немногих игроков, кто остался в ФК «10» с момента дебюта клуба в Winline Медиалиге во втором сезоне.

Я впервые сходил на Медиалигу – и сразу на финал. Вот 7 наблюдений

У «Десятки» Мусагалиева – бронза Медиалиги! Первые медали в истории клуба

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал ФК «10»
logoЦСКА
logoЭдуард Безуглов
logoФК 10
logoАзамат Мусагалиев
logoWinline Медиалига
logo«Кирей» Игорь Киреев
logoпремьер-лига Россия
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