Алексей Гасилин объявил о возвращении в «Амкал» из аренды в «Наших Парнях»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин объявил о возвращении в команду Германа из аренды в «Наших Парнях».

По ходу сезона форвард был арендован командой РФС, которая сегодня завершила выступление в Winline Медиалиге, уступив в четвертьфинале «На Спорте» (1:1, 1:4 по пенальти).

– Аренда в «Наших Парнях» закончилась? Ты возвращаешься в «Амкал»?

– Да, вот сегодня «Амкал» – 2Drots. Если кто-то не видел – я после гола сегодня показал букву «А» – Герман сразу это понял.

– В «Амкале» у тебя была небольшая серия незабитых пенальти. Сегодня в послематчевой серии ты решил пробить паненкой. Ты изначально это решил или прямо перед ударом?

– Знаешь, многие закрываются, не забив пенальти, не решаются идти к точке. У меня никогда такого не было, и команда мне доверяет. За всю карьеру штук 30 пробил, может, два не забил. Просто паненкой я хотел переплюнуть те незабитые пенальти.

– Вроде бы у Бензема похожая история была.

– Я, честно, всегда в себе уверен и не вижу смысла бояться. Футбол – это эмоции, я люблю их испытывать, даже если они негативные, – заявил Гасилин телеграм-каналу Sugar FIFA.