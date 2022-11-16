2Drots лучшие только на ютубе, GOATS обошли всех в инстаграме. Опубликован рейтинг медийной активности команд МФЛ

Опубликован рейтинг медийной активности команд Winline Медиалиги по итогам регулярного чемпионата.

В телеграме топ-3 сильнейших: «Амкал», 2Drots и «БроукБойз».

Во «Вконтакте» также лидирует «Амкал». Следом идут 2Drots и GOATS.

2Drots лидируют в ютубе. «Амкал» – второй, – третьи.

стали первыми в запрещенном в России инстаграме. 2-й – «Амкал», 2Drots – замыкают топ-3.