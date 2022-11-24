«Ставка на соревновательный футбол не сыграла». Герман об «Амкале» в Winline Медиалиге

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о результатах «Амкала» после вылета от 2Drots в четвертьфинале второго сезона Winline Медиалиги.

«По итогам нашего долгого и мучительного пути в соревновательный футбол, мы понимаем, что наша ставка не сыграла.

Попытка поймать двух зайцев, где-то соблюдать золотую середину между соблюдением концепции команды, при этом приглашение огромного количества поигравших ребят, чтобы они нам помогли. Вот это постоянное метание по середине не дало нам результата.

Мы заняли четвертое место на МКС, а здесь нашим максимальным результатом является попадание в топ-8. Мы вылетаем в 1/4 [финала Медиалиги] и не едем в Краснодар. Это разочарование», – заявил Герман в своем новом ролике на ютуб-канале German *El Clasico*.