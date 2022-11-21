«Личное не должно переходить на общее». Осипов о конфликте с Кострубовым

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал об участии Reality в 3-й сезон МФЛ в связи с конфликтом с боссом команды Филом Кострубовым.

– Ты бы хотел видеть Reality в 3-м сезоне или после этих слов – нет, что ты думаешь?

– Давай так, Фил – человек, которые сейчас может ругаться, обижаться. Вспомни Германа еще полгода назад и обличающее видео на канале Reality. Мягко говоря, которое не сильно мотивировал. Сейчас его негатив в мою сторону идет, но прошло время, он и с Германом теперь хорошо общается.

Я думаю, пройдет время, и мы с ним будем хорошо общаться. Время, оно ж людей ругает, мирит, поэтому, я бы не хотел проецировать попадание Reality в 3-й сезон лиги с каким-то нашим с Филом негативом по отношению друг к другу. Хотя повторюсь, у меня к нему негатива нет.

Я думаю, что все люди это замечают, это люди видят. Мы с ним так и ни разу не поговорили на предмет его обиды и нежелании продолжать общаться со мной, мне кажется рано или поздно это произойдет, пообщаемся. Я какие-то свои аргументы на его недовольство выскажу, он свои, кто знает, как будет.

Поэтому, если отношения сохранятся такими же: с его стороны негатив, с моей стороны недопонимание и точнее непонимание ситуации, в любом случае это не будет сказываться на попадании или отсутствии Reality в 3-м сезон. Личное не должно переходить на общее. Вот и все, – сказал Осипов телеграм-каналу «Некласико».