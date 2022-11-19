«Организация – говно, судейство – говно, все, что связано с матчами, – говно». Кострубов раскритиковал МФЛ и Осипова
Фил Кострубов раскритиковал Winline Медиалигу и Николая Осипова.
«Николай Осипов – это мой бывший, хороший товарищ. Я могу сказать, что считал его одним из самых близких людей.
Он до сих пор думает, что у меня какие-то обиды из-за регламента лиги, либо еще чего-то. Нет, это все сугубо личное.
Слишком много я знаю, скажем так. И из-за этого наши пути разошлись.
Второй сезон полностью провальный со стороны лиги. Организация – говно, все, что связанно с футбольными матчами – говно, судейство – говно.
Я считаю, что после такого грандиозного первого сезона так обосраться во втором просто непростительно», – сказал босс Reality.
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