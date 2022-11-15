Герман об участии «Амкала» в 3-м сезоне Медиалиги: «60 на 40 в пользу неучастия»

Герман Эль Класико рассказал о возможном неучастии «Амкала» в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

– Пока вообще не знаю. Очень сложно. В моей голове сейчас 60 на 40 в пользу нет.

– Почему?

– Потому что не вижу смысла. Это должно быть эквивалентно. Все аккумулируется вокруг канала: просмотры, цифры. Ты делишься просмотрами с турнирами, причем я сам у себя забирал эти просмотры, участвуя в МКС, отдавал трансляции на канал кубка селебрити. С точки зрения команды – это невыгодно, а с точки зрения турнира – супер. Поэтому не понимаю, насколько это логичнее. Смотри, есть небольшой ряд команд, с которыми нам действительно интересно зарубиться. Почему я не могу отдельно договориться?

– Кто?

– 2Drots, «Броуки», «На Спорте», наверное, Reality – это команды, с которыми я бы с удовольствием играл на протяжении года. Почему мы не можем устроить какую-то суперсерию.

Я пришел бы отдельно пришел к Райзену или Некиту: «Чуваки, мы нашли спонсора и сделаем какую-то серию не в формате турнира, например, 3 матча в разных городах. И поделим гонорары. Для нас это мини-турнир», – сказал основатель «Амкала» на YouTube-шоу «Это медиафутбол, бро!».