Герман об увольнении Бабина: «Не получилось поймать общий вайб»

Герман Эль Класико прокомментировал отставку Юрия Бабина с поста главного тренера «Амкала».

«Я принял непростое для себя решение, как для руководителя: уволить главного тренера (Ю. В. Бабина) в процессе действующего турнира.

Под его руководством Амкал провел один матч на Кубке России, 7 игр в МФЛ и один товарищеский матч между собой. К моему сожалению за эти 2-2,5 месяца у тренера и коллектива не получилось поймать «общий вайб».

Благодарю Юрия Вадимовича за совместную работу и желаю успехов в футболе!», – написал Герман в телеграм-канале El Classico band.