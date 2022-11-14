Паша Техник: «GOATS хотели заставить меня уйти, я чувствовал себя преданным. Градиленко я не уважаю»

Паша Техник рассказал о несостоявшемся дебюте в Winline Медиалиге.

В прошлом месяце рэпер прошел просмотр в GOATS, но на поле так и не вышел, так как в первой же игре арбитр не допустил его.

«GOATS пытались заставить меня уйти. Не только тренер, еще несколько человек в клубе. Я чувствовал себя преданным. Понимал, что люди не хотели видеть меня в GOATS. Из меня сделали козла отпущения.

Я не уважаю Градиленко, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя.

Я мог перейти в Basement прошлым летом. Но я следовал своему сердцу. Goody сказал мне: «Ты не можешь перейти в , это невозможно». И я ответил: «Хорошо, босс», – сказал Техник телеграм-каналу «Лига медиафутбол».

Две недели Паши Техника в медиафутболе. Побывал в коме, прошел отбор в GOATS и был исключен из команды