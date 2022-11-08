Игорь Акинфеев: «Смотрю матчи Медиалиги. На ютуб раньше практически не заходил, смотрел только National Geographic»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Анжи Александр Будаков брань Медиалига GOATS Бей Беги Медиафутбол

Игорь Акинфеев рассказал, что следит за Winline Медиалигой.

Голкипер ЦСКА пришел на вратарский челлендж МФЛ и пообщался с вратарями команд лиги.

«Смотрю матчи на ютуб-канале. На ютуб раньше практически не заходил, смотрел только National Geographic, природу и все остальное. Теперь приходится смотреть футбол. Легенд наших», – сказал Акинфеев, обращаясь к Александру Будакову.

Экс-вратарь «Анжи» и «Кубани» сейчас играет в Медиалиге за клуб «Бей Беги».

«Что там, что там козлов ####», – пошутил Будаков, имея в виду команду МФЛ GOATS («Козлы»).

«Саш, ну что так грубо? Испортил эфир», – смеясь ответил Акинфеев в видео на телеграм-канале Winline Media Football League.

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