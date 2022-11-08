Игорь Акинфеев: «Смотрю матчи Медиалиги. На ютуб раньше практически не заходил, смотрел только National Geographic»

Игорь Акинфеев рассказал, что следит за Winline Медиалигой.

Голкипер ЦСКА пришел на вратарский челлендж МФЛ и пообщался с вратарями команд лиги.

«Смотрю матчи на ютуб-канале. На ютуб раньше практически не заходил, смотрел только National Geographic, природу и все остальное. Теперь приходится смотреть футбол. Легенд наших», – сказал Акинфеев, обращаясь к Александру Будакову.

Экс-вратарь «Анжи» и «Кубани» сейчас играет в Медиалиге за клуб «Бей Беги».

«Что там, что там козлов ####», – пошутил Будаков, имея в виду команду МФЛ GOATS («Козлы»).

«Саш, ну что так грубо? Испортил эфир», – смеясь ответил Акинфеев в видео на телеграм-канале Winline Media Football League.

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