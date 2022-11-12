Форзяр о недовольстве Бабиным: «Претензия только к формулировке «ФК Банка ноет». Это неуважительно»

Хавбек «Амкала» объяснил свои претензии к бывшему тренеру команды Юрию Бабину.

«Мне предъявляют за то, что я якобы подставляю тренера, пытаюсь его затопить.

А в моем посте была претензия только к формулировке «ФК Банка ноет». Понятие «ноет» для меня неуважительно, потому что ноют дети, а тут все совершеннолетние.

Слово «ноет» адресовано людям, которые переживают, у них есть свои амбиции, желания, кто-то из них давно в команде.

Да, кто-то из них хуже играет в футбол, но я считаю, у них есть право на эти эмоции. А ты берешь и пишешь, что они ноют.

Ну и высказывание, что я главное разочарование. Ну как я должен был отреагировать?» – сказал Форзяр телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.

«Амкал» уволил Бабина. Команда все еще не в плей-офф МФЛ, а игроки начали уходить