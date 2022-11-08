Акинфеев о матче ЦСКА с 2Drots: «Почему нет? Это шоу! Можно сделать красиво!»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал возможность проведения матча с 2Drots.

«Что-то слышал такое. По-моему, там еще пока договариваются вроде.

Интересно ли мне было бы сыграть с медийной командой? Мне практически ни с кем не интересно уже [смеется]. Потому что уже со всеми по 150 раз сыграл. Но это, конечно, шутка.

У нас уже молодежка играла с «Амкалом», например. То есть почему нет? Это шоу! Можно сделать красиво – на стадионе.

Можно собрать много народа, сделать мини-праздник», – заявил Акинфеев телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.