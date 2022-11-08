Акинфеев о медиафутболе: «Видел, как 12-летний мальчик забил «Амкалу». В этом и есть прикол, наверное»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мнением о популярности медиафутбола.

«Меня спрашивали, что такое медийный футбол? Это футбол, на самом деле. Люди, которые занимаются медийным футболом, профессиональным, любительским, любят футбол. Это объединяет всех.

Медийный футбол популярен тем, что на данный момент там играют те люди, которые играли в РПЛ в свое время и люди, которые не играли.

Я тут видел, как мальчик двенадцатилетний забил «Амкалу», поэтому есть, наверное, в этом прикол и, может быть, даже мини-история.

За кем слежу? У меня друг Сергей Николаевич Горелов – главный тренер «Бей Беги». За «Бей Беги» слежу, за Сергеем Ивановичем Овчинниковым – «Наши Парни». Какие-то моменты, обзоры, игры смотрю обязательно», – заявил Акинфеев телеграм-каналу «Некласико».