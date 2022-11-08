Шишкин о Дзюбе: «Ему пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол»

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что экс-форварду «Адана Демирспор» Артему Дзюбе стоит продолжить карьеру в Winline Медиалиге.

«Кажется, Дзюбе пора в Медиалигу. Думаю, он уже наигрался в большой футбол, Турция это показала.

Слухи про «Торпедо»? Нужен им хороший нападающий, но хочет ли сам Артем? Он, естественно, им не помешает, но планы Артема…

Не знаю, тяжело их разгадать», – заявил Роман.

Контракт между Дзюбой и турецким клубом «Адана Демирспор», куда он перешел в августе, был расторгнут по соглашению сторон.