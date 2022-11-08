Райзен: «Коли Безопасность в «Броуках» быть не может»

Райзен объявил, что Коля Безопасность больше не вернется в «БроукБойз».

Короче, я вам говорю сейчас. И Коле я об этом скажу, потому что то, то, что сейчас происходило – я ему говорил другие вещи.

Потому что я в его положение вошел. Не буду говорить, как там оно все есть.

Я говорю: «Колян, подумай вариант. Я хочу тебя видеть в команде. Может ты потом как-нибудь вернешься. Найдешь пути возвращения».

Сейчас уже по истечению времени я вам говорю – Коли Безопасность в команде быть не может, потому что постоянная история, что он подставляет нас.

Мы ему четко объяснили: «Дружище, если ты это рекламируешь, это вне политики команды», – сказал Райзен на YouTube-шоу «Это медафутбол, бро».

Коля Безопасность покинул «БроукБойз». Клуб расстался с ним из-за рекламы «ракет»