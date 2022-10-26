Коля Безопасность покинул «БроукБойз». Клуб расстался с ним из-за рекламы «ракет»

Хавбек Коля Безопасность уходит из .

Ранее в этом месяце команда сообщила, что планирует отстранить полузащитника за рекламу так называемых «ракет» – азартных игр, тесно связанных со ставками.

«Тяжелое, но не оставляющее иного выбора решение: Коля Безопасность покидает команду.

Причина вам всем хорошо известна: мы неоднократно высказывали свою позицию относительно определенного вида рекламы.

Мы благодарны Коле за проведенное время в команде и неоценимую помощь в ее строительстве.

Увидимся на матчах», – говорится в заявлении в телеграм-канале «Броуков».

Руководитель команды Дмитрий Егоров добавил, по каким причинам клуб и Коля не могли продолжить сотрудничество.

«По Коле:

– Ультиматум генерального спонсора.

– Ультиматум сообщества.

– Личное понимание.

Очень жаль, что так происходит. Надеемся, Коля когда-то вернется», – написал Егоров в своем телеграм-канале.