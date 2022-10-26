Коля Безопасность покинул «БроукБойз». Клуб расстался с ним из-за рекламы «ракет»
Хавбек Коля Безопасность уходит из «БроукБойз».
Ранее в этом месяце команда сообщила, что планирует отстранить полузащитника за рекламу так называемых «ракет» – азартных игр, тесно связанных со ставками.
«Тяжелое, но не оставляющее иного выбора решение: Коля Безопасность покидает команду.
Причина вам всем хорошо известна: мы неоднократно высказывали свою позицию относительно определенного вида рекламы.
Мы благодарны Коле за проведенное время в команде и неоценимую помощь в ее строительстве.
Увидимся на матчах», – говорится в заявлении в телеграм-канале «Броуков».
Руководитель команды Дмитрий Егоров добавил, по каким причинам клуб и Коля не могли продолжить сотрудничество.
«По Коле:
– Ультиматум генерального спонсора.
– Ультиматум сообщества.
– Личное понимание.
Очень жаль, что так происходит. Надеемся, Коля когда-то вернется», – написал Егоров в своем телеграм-канале.
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