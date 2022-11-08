Райзен о матче с «На Спорте» в первом сезоне Медиалиги: «Я, честно, думал, что деньги занесли»

Райзен вспомнил матч 5-го тура первого сезона Winline Медиалиги «БроукБойз» – «На Спорте» (0:1).

– Я, честно, думал, что деньги занесли. Я прям готов был поспорить.

Я после матча думал: «Пошла в жопу эта лига! Тут все на кэше, а мы нищие».

– Вы реально думаете, что кто-то может в МФЛ занести бабки судье?

– Братан, я думаю да, – сказал Райзен на YouTube-шоу «Это медафутбол, бро».

Напомним, на 10-й минуте матча главный арбитр Игорь Жилинский удалил игрока «Броуков» Павла Лелюхина. Это был первый матч Жилинского в Медиалиге.