Райзен о матче с «На Спорте» в первом сезоне Медиалиги: «Я, честно, думал, что деньги занесли»
Райзен вспомнил матч 5-го тура первого сезона Winline Медиалиги «БроукБойз» – «На Спорте» (0:1).
– Я, честно, думал, что деньги занесли. Я прям готов был поспорить.
Я после матча думал: «Пошла в жопу эта лига! Тут все на кэше, а мы нищие».
– Вы реально думаете, что кто-то может в МФЛ занести бабки судье?
– Братан, я думаю да, – сказал Райзен на YouTube-шоу «Это медафутбол, бро».
Напомним, на 10-й минуте матча главный арбитр Игорь Жилинский удалил игрока «Броуков» Павла Лелюхина. Это был первый матч Жилинского в Медиалиге.
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