Полузащитник «Амкала» Форзяр высказался о матче 8-го тура Winline Медиалиги «Амкал» – (1:1).

«Меня и в прошлый раз не выпустили, и в позапрошлый раз не выпустили. Я уже в своем сознании преисполнился. Я уже ни на что не надеюсь, ничего не жду, я просто тренируюсь.

Расстроен я из-за результата. Знаешь, сегодняшний матч был похож на матч с хоккеистами из «АК Барса». Когда против выходит Амазонка, еще одна футболистка, когда вам ставят пенку и против вас выпускают мальчишку, а мы забили гол, объективности ради, не без доли везения. Грубо говоря, это ничья, которая ощущается, как будто нас 0:3 переехали», – сказал в интервью телеграм-каналу SUGAR FIFA.

12-летний Чудо Малой забил за «Бей Беги» и установил рекорд Медиалиги. Он штатный пенальтист команды