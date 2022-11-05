Гаджиев показал 500 тысяч перед игрой с GOATS. Fights Nights заключили пари с «Козлами»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев принес деньги на матч с GOATS.

«Чтобы никто не подумал, что спор с «Козлами» – это фейк, вот 500 штук. Но в итоге, я думаю, эти 500 должны остаться у меня.

А соответственно от «Козлов» – кстати надо убедиться, что они деньги принесли – денежка перекочует к нам», – сказал Камил телеграм-каналу Winline Media Football League.

По условиям пари команды обязаны в матче 8-го Winline Медиалиги отыграть 12,5 минут первого тайма, соблюдая условия: в стартовом составе должны выйти 3 футболистов со статусом «медийный» и 3 медийных игрока в чистом виде.

Матч 8-го тура Winline Медиалиги GOATS – Fights Nights состоится 5 ноября. Начало – 19:00.