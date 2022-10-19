Камил Гаджиев: «Есть игроки-проститутки, которые бегают из команды в команду»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал медийный отбор в «Амкал».

«Смотри, вот есть игроки-проститутки, которые бегают из команды в команду по 5 лет – никогда это ничем хорошим не заканчивается.

Это на самом деле так. Есть такие – да я вот туда пошел, туда пошел, там на 10 тысяч рублей больше показали.

На самом деле, эти люди всегда оказываются у разбитого корыта. Всегда так в жизни, в любой индустрии.

Пусть бегут в «Амкал», если так хотят», – заявил Камил на конференции Winline Медиалиги.