Камил Гаджиев: «Есть игроки-проститутки, которые бегают из команды в команду»

Теги Камил Гаджиев Амкал Медиалига Fight Nights Медиафутбол

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал медийный отбор в «Амкал».

«Смотри, вот есть игроки-проститутки, которые бегают из команды в команду по 5 лет – никогда это ничем хорошим не заканчивается.

Это на самом деле так. Есть такие – да я вот туда пошел, туда пошел, там на 10 тысяч рублей больше показали.

На самом деле, эти люди всегда оказываются у разбитого корыта. Всегда так в жизни, в любой индустрии.

Пусть бегут в «Амкал», если так хотят», – заявил Камил на конференции Winline Медиалиги.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные