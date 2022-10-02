Майк Крапивников не сыграет с «Родиной Медиа». Он в Турции

Полузащитник Майк Крапивников пропустит игру 3-го тура Winline Медиалиги, он находится в Турции.

«Сегодня важный матч для нашей команды. Играем против , поэтому предлагаю отвлечься от неприятных мыслей и в моем тг не обсуждать ситуацию в мире и полностью отключиться от этого.

К сожалению, не смогу присутствовать на игре и следующем туре, так как пару дней назад улетел на международный турнир по футболу в Турции «Новая волна». Турнир проводится каждый год.

Инсайд, тут много игроков с нашей Медиалиги. Не хотел рассказывать заранее, так как не понимал, смогу вылететь или нет. Но в итоге все получилось, и я уже на месте. Завтра стартуем», – написал Майк в своем телеграм-канале Mike no Love.