Майк об «Амкале»: «Ни одного сообщения я не получил. Был бы нужен – сообщили бы» 

Полузащитник «Амкала» Майк Крапивников высказался о своем отсутствии в команде.

«Конечно, слежу за «Амкалом», смотрю каждый матч. Скучаю ли я по команде? Да, причем очень сильно.

Не знаю, скучает ли «Амкал» по мне. Не уходил из «Амкала», посмотрим, как будет, когда я приеду.

За месяц ни одного сообщения от руководства не получил. Был бы нужен – сообщили бы об этом.

Команда сделала отличные трансферы, в команде сейчас около 30 человек. Вот-вот выйдут в плей-офф. Все идет по плану», – написал Майк в инстаграме.

Майк около месяца назад уехал в Турцию на международный турнир по футболу «Новая волна», но обратно в Россию не вернулся.