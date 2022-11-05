Команды Плющенко и Ярушина войдут в хоккейную Медиалигу, Niletto может сыграть в баскетбольной

Глава Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал об участниках хоккейного и баскетбольного турниров.

«Из больших команд, которые сейчас играют в лиге, две-три точно залетят. Пока не могу говорить, кто именно, мы в стадии переговоров.

Общаемся с «Амкалом», 2Drots, «Броуками», . однозначно, Goody проявил интерес сразу к двум видам спорта.

Так что мы точно увидим команды из футбольной Медиалиги, а из тех, кто с футболом не сильно дружат, это лидеры хоккейного и баскетбольного комьюнити.

Это Стас Ярушин со своей командой, Евгений Плющенко со своей. Это также Hockey Brothers.

Что касается баскетбола, то это очень крутые ребята из PENA TEAM, это дружина Егора Дружинина – там будут Niletto и другие большие звезды.

Также Hoops вместе с Mill Team – если не ошибаюсь, так называется команда, не хочу девчонок обидеть.

В общем, основные команды из комьюнити по тем видам спорта, которые мы хотим делать.

От футбольных команд интерес больше к баскетболу, потому что хоккей более специфичный вид спорта», – сказал Осипов в интервью телеграм-каналу «С детства за медиафутбол».