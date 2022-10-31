GOATS и Fight Nights на спор сыграют медийными составами в Медиалиге

и Fight Nights заключили пари на 500 тысяч рублей.

«Раз уж нам досталось право называться «Матчем тура», а это, на самом деле, большая честь, то мы решили немножко «хайпануть».

Тем более, что сейчас очки очень ценны», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев в видео телеграм-канала «Некласико».

По условиям пари команды обязаны в очном матче 8-го Winline Медиалиги отыграть 12,5 минут первого тайма, соблюдая условия: в стартовом составе должны выйти 3 футболистов со статусом «медийный» и 3 медийных игрока в чистом виде.

По словам Камила Гаджиева, этот матч – вклад в медийный футбол.