GOATS и Fight Nights на спор сыграют медийными составами в Медиалиге
GOATS и Fight Nights заключили пари на 500 тысяч рублей.
«Раз уж нам досталось право называться «Матчем тура», а это, на самом деле, большая честь, то мы решили немножко «хайпануть».
Тем более, что сейчас очки очень ценны», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев в видео телеграм-канала «Некласико».
По условиям пари команды обязаны в очном матче 8-го Winline Медиалиги отыграть 12,5 минут первого тайма, соблюдая условия: в стартовом составе должны выйти 3 футболистов со статусом «медийный» и 3 медийных игрока в чистом виде.
По словам Камила Гаджиева, этот матч – вклад в медийный футбол.
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