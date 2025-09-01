«Смолов перешел в разряд между медиафутболом, медиактивностью и киберспортом. Хотя говорил, что и в «Спартаке» бы смог». Трушечкин о форварде

Роман Трушечкин оценил шансы Федора Смолова оказаться в топ-клубе.

– Сейчас в России много опытных свободных агентов: тот же Смолов. Кто-то мог бы усилить топ-клубы?

– Никто. Смолов перешел в разряд где-то между медиафутболом, медиактивностью и киберспортом. Мне кажется, у него уже другие интересы. Хотя сам он говорил, что и в «Спартаке» бы смог.

Смолов – взрослый человек, который умеет пробросить и какой-то грамотный троллинг, и знает себе цену. Он – очень крутой футболист. Но говорить о свободных агентах, тем более опытных футболистах, как о потенциальном усилении наших топ-клубов я бы не стал.

Если бы Дзюба был бы свободным агентом, конечно, был бы способен усилить другой клуб, но тоже может быть не топ. Как он это сделал с «Акроном», который точно усилил, – сказал комментатор.

