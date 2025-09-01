Фил Воронин ответил Егорову по поводу включения «Банки» в верхнюю сетку: «Какая разница, мы уже здесь. Меня его слова совсем не трогают»

Фил Воронин отреагировал на выпады Дмитрия Егорова в адрес «Альфа-Банки».

Президент «БроукБойз » считает, что «Банка » незаслуженно попала в верхнюю сетку WINLINE Кубка Медиалиги.

«Я не согласен с мнением Димы Егорова, что «Банка» не должна быть в верхней сетке. Почему? Какая разница, мы в верхней сетке. Посмотрим, как закончится сезон, сделаем выводы.

До этого мы вышли в плей-офф, количество просмотров у наших роликов было одним из самых больших в лиге. С медийной и футбольной точек зрения прошлый сезон позволил нам тут быть. Меня это совсем не трогает.

В этом сезоне хочется, чтобы у нас были и футбол, и ролики. Стараемся находить какие-то интересные моменты и в то же время бороться на поле.

Желание побеждать и самолюбие у наших игроков есть, иначе в том сезоне не было бы четырех камбэков. Мы всегда хотим побеждать, просто не всегда получается», – сказал руководитель «Банки» Фил Воронин в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.