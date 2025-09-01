Егоров раскритиковал «Банку»: «10 болельщиков на трибуне – над этим нужно работать, а не над скетчами. У вас не рофлоклуб»

Дмитрий Егоров упрекнул «Банку» за пустые трибуны и связь с «Амкалом».

«Матч «Банки» и «СиндЕката» – это жуть. На секторе «Банки» 10-15 человек, у «Синдеката» – два или три человека. Это скудно и печально даже для малого «Москвича». Если мы говорим о лице лиги, то матчи в верхней сетке с таким антуражем – это ужас.

Давайте такие матчи проводить где-нибудь на нейтральном поле, где нет трибун. Придет кто-нибудь посмотреть, как играет «Банка» – самая яркая команда медиафутбола, как говорят – а на трибунах 0 человек.

Может быть, реклама какого-то конкретного клуба не соответствует действительности и реальности? Может, «Банка» – действительно фарм-клуб «Амкала»? Или это клуб титульного спонсора лиги, поэтому он должен быть в верхней сетке?

Сотрудники «Банки» – это сотрудники «Амкала». Десять болельщиков – это люди, которые, возможно, остались после матча «Амкала». Над этим нужно работать, а не над скетчами. Мы говорим о футбольных клубах.

Они там говорят, что тренируются два раза в неделю. А в чем вы молодцы? У вас полный состав профессионалов! То, что вы не тренируетесь, – это ваша проблема! И это проблема лиги, что ваша команда не существует в круглогодичном графике. У вас не рофлоклуб, у вас футболисты играют», – заявил президент «БроукБойз».