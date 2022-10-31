«Рома» и «Аутсайдер» встретятся в финале PARI Суперлиги F. Лига разыгрывает Apple Watch и денежные призы

Сегодня в финале PARI Суперлиги F победитель первого сезона «Рома» сыграет с «Аутсайдером».

За «Рому» на поле выйдут медийные игроки: Денис Гудаев, (оба – 2Drots), Михаил Багаев ( ), Максим Швагирев ( ) и другие.

В составе «Аутсайдера» в числе прочих сыграют футболисты ФК «Деньги» Никита Демин, Иван Гусев, Мушвиг Рзаев, Геннадий Белозерцев (Гендузи), а также Андрей Котенев из ФК и Алексей Макаров из .

Призовой фонд турнира – 1 500 000 рублей. Победитель получит миллион рублей, финалист – 500 тысяч.

Матч пройдет на стадионе «Вернадка Парк» в Москве. Трансляция на ютуб-канале PARI Лига F начнется в 20:30, а стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Лига в своем телеграм-канале разыграет Apple Watch, а в ходе матча будут разыграны денежные призы.