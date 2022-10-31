Медиалига перенесет матчи на другой стадион при минусовой температуре

Глава Winline Медиалиги рассказал о возможном переезде на новый стадион из-за погодных условий.

«Конечно, погода нас не радует. Мы приобрели тепловые пушки. У каждой команды на скамейке запасных будет максимально комфортно находиться.

По полю – если будет минусовая температура, мы, безусловно, переедем на поле с подогревом, где играть будет куда более комфортно.

Если получится на этой неделе, то мы переедем уже на этой неделе с «Луча» на стадион, который позволит принять все матчи лиги.

Проблема в том, что почти все стадионы в Москве заняты. Но мы работаем над этим.

Я думаю, что как минимум две из трех недель, которые нам осталось провести в Москве, мы сыграем на поле с подогревом», – сказал .