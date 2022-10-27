«Амкал», скорее всего, пропустит третий сезон Медиалиги. Об этом сообщил Герман

Теги Амкал Герман Эль Класико Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что команда, вероятно, не примет участия в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

– Я не могу сказать, что я точно вижу себя в рамках ежегодного турнира, то есть для нас – это как приключение. А постоянное участие в лиге, как в постоянном месте турнира, не знаю...

– То есть ты допускаешь, что в 3-м сезоне вас не будет?

– Такое вполне может быть. Тут даже наоборот. Нас, скорее всего, не будет. Может быть, мы будем, но должно много всего произойти, чтобы так срослось.

– То есть вы планируете весь 2023 год провести в отрыве? Или все-таки звонил Коле (Николаю Осипову – прим. Sports.ru) насчет этого?

– Мы с Колей вообще не разговаривали про третью Медиалигу. У нас был диалог, он знает, что мы вообще пока не рассматривали этот вариант, – сказал Герман.

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