«Амкал», скорее всего, пропустит третий сезон Медиалиги. Об этом сообщил Герман

Президент «Амкала» Герман Эль Класико рассказал, что команда, вероятно, не примет участия в 3-м сезоне Winline Медиалиги.

– Я не могу сказать, что я точно вижу себя в рамках ежегодного турнира, то есть для нас – это как приключение. А постоянное участие в лиге, как в постоянном месте турнира, не знаю...

– То есть ты допускаешь, что в 3-м сезоне вас не будет?

– Такое вполне может быть. Тут даже наоборот. Нас, скорее всего, не будет. Может быть, мы будем, но должно много всего произойти, чтобы так срослось.

– То есть вы планируете весь 2023 год провести в отрыве? Или все-таки звонил Коле ( – прим. Sports.ru) насчет этого?

– Мы с Колей вообще не разговаривали про третью Медиалигу. У нас был диалог, он знает, что мы вообще пока не рассматривали этот вариант, – сказал Герман.