«Рубин» победил в 6-м челлендже Winline Медиалиги и поднялся на 4-е место группы В
«Рубин» заработал очко в шестом челлендже группы В Winline Медиалиги.
Сам челлендж в группе В был таким же, как и в группе А – на точность. Игрокам нужно было как можно быстрее и с наименьшим числом ошибок пройти полосу препятствий.
Победу «Рубину» в челлендже принесли Марсель и Альберт Баширов.
Благодаря заработанному очку в челлендже «Рубин» поднялся на 4-е место в таблице, опередив «Эгриси».
У команд теперь по 8 очков, но казанцы выше благодаря лучшей разнице мячей. При этом «Рубин» провел на матч меньше.
Комментарии