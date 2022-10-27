«Рубин» победил в 6-м челлендже Winline Медиалиги и поднялся на 4-е место группы В

«Рубин» заработал очко в шестом челлендже группы В Winline Медиалиги.

Сам челлендж в группе В был таким же, как и в группе А – на точность. Игрокам нужно было как можно быстрее и с наименьшим числом ошибок пройти полосу препятствий.

Победу «Рубину» в челлендже принесли Марсель и Альберт Баширов.

Благодаря заработанному очку в челлендже поднялся на 4-е место в таблице, опередив .

У команд теперь по 8 очков, но казанцы выше благодаря лучшей разнице мячей. При этом «Рубин» провел на матч меньше.

Таблица Медиалиги