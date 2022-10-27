«На Спорте» впервые выиграл челлендж и оторвался от «Амкала» на 2 очка

«На Спорте» выиграл шестой челлендж группы А Winline Медиалиги.

В челлендже участвовали по два игрока каждой команды. Суть испытания состояла в том, чтобы как можно быстрее и с наименьшим числом ошибок пройти полосу препятствий, которая была направлена на точность пасов и ударов.

Победу одержал «На Спорте», который впервые в сезоне взял очко в челлендже. За команду Льва Соленова выступали Адис и Коваль.

Таким образом, «На Спорте» набрал 11-е очко в таблице. Команда идет на 3-м месте, отрыв от «Амкала» увеличился до двух очков.

Таблица Медиалиги