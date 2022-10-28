«Белка споил Пашу Техника. ##### нам играть с ним? Он как Роналду». Эрик о матче с GOATS
Игрок 2Drots Эрик прокомментировал заявление Паши Техника о недопуске к матчу.
По словам Паши, перед игрой с 2Drots он нашел в раздевалке бутылку виски, которую, возможно, подложили «дроты».
В результате главный арбитр матча запретил Технику выходить на поле.
– Паша Техник говорит, что вы его споили, поэтому он не смог сыграть матч.
– Да.
– Кто это сделал?
– Белка! Он купил виски, отнес в раздевалку втихаря, и мы споили Пашу Техника. Это был план.
##### нам играть с Пашей Техником? Он как Криштиану Роналдо в медиафутболе.
Какую же ты ##### спрашиваешь, – смеясь сказал Эрик в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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