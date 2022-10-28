«Белка споил Пашу Техника. ##### нам играть с ним? Он как Роналду». Эрик о матче с GOATS

Игрок 2Drots Эрик прокомментировал заявление Паши Техника о недопуске к матчу.

По словам Паши, перед игрой с 2Drots он нашел в раздевалке бутылку виски, которую, возможно, подложили «дроты».

В результате главный арбитр матча запретил Технику выходить на поле.

– Паша Техник говорит, что вы его споили, поэтому он не смог сыграть матч.

– Да.

– Кто это сделал?

– ! Он купил виски, отнес в раздевалку втихаря, и мы споили Пашу Техника. Это был план.

##### нам играть с Пашей Техником? Он как Криштиану Роналдо в медиафутболе.

Какую же ты ##### спрашиваешь, – смеясь сказал Эрик в интервью ТГ-каналу журналиста Терлецкого.