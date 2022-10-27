Паша Техник извинился перед GOATS за инцидент в матче с 2Drots: «Кто знал, что в раздевалке меня будет ждать бутылка виски?»

Паша Техник после исключения из GOATS извинился за свое поведение перед матчем с 2Drots.

«Хочу извиниться перед «Козлами» за то, что не смог усилить команду. Судья меня не допустил на поле!

Я приехал на игру заранее. Был трезвый и готовился к матчу. Кто знал, что в раздевалке меня будет ждать бутылка виски?!

Это явно или подстава со стороны 2Drots. Или «Козлы» таким образом меня слили.

Я разочарован. Оч хотелось сыграть», – написал Техник в своем инстаграме techniquepashalive.

Две недели Паши Техника в медиафутболе. Побывал в коме, прошел отбор в GOATS и был исключен из команды