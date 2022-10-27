Кортава ответил на претензии Муры по поводу желтых карточек

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава ответил на претензии Муры о том, что лига должна уведомлять игроков об их желтых карточках.

Защитник Reality пропустит матч против «Амкала» из-за перебора желтых карточек. По его словам, не он, а руководство клуба и МФЛ должны следить за дисквалификациями игроков.

«С 4-го тура в общий чат команд скидываем инфу, кто пропускает матчи по карточкам. Перед 6-м туром не скидывали, потому что ни у кого трех карточек не было! Вся статистика есть на сайте mfl.life. Очень странно, когда команды/игроки скидывают на лигу то, что должны делать они», – написал Кортава в своем телеграм-канале «Кортава | Дела футбольные».

Пари игроков «Амкала» и Reality превратилось в мем. Мура поспорил на победу матче, а потом узнал, что не сыграет – из-за перебора карточек