Салим посмеялся над Мурой: ««Спорить на что-либо, не играя – это сильно. А он говорил, что мне ######»
Новичок «Амкала» Салим высмеял бывшего партнера по Reality Муру за неудачное пари.
На стриме Winline Медиалиги Салим и Мура поспорили на покраску волос и бороды на случай проигрыша их команд.
Однако позже выяснилось, что Мура не сыграет в этом матче 7-го тура МФЛ «Амкал» – Reality из-за перебора желтых карточек.
«Спорить на что-либо, не играя – это сильно.
По-моему ######, нет? ###, еще и говорил, что мне ###### 😂.
«Я выйду и он ######», говорил он», – написал Салим в своем телеграм-канале SalimFM.
Комментарии