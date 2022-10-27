Салим посмеялся над Мурой: ««Спорить на что-либо, не играя – это сильно. А он говорил, что мне ######»

Новичок «Амкала» Салим высмеял бывшего партнера по Reality Муру за неудачное пари.

На стриме Winline Медиалиги Салим и Мура поспорили на покраску волос и бороды на случай проигрыша их команд.

Однако позже выяснилось, что Мура не сыграет в этом матче 7-го тура МФЛ «Амкал» – Reality из-за перебора желтых карточек.

«Спорить на что-либо, не играя – это сильно.

По-моему ######, нет? ###, еще и говорил, что мне ###### 😂.

«Я выйду и он ######», говорил он», – написал Салим в своем телеграм-канале SalimFM.