«Я не должен следить за своими желтыми карточками – должно мое руководство». Мура о пропуске матча с «Амкалом»

Мура прокомментировал ситуацию с перебором желтых карточек.

Защитник Reality пропустит матч 7-го тура Winline Медиалиги из-за дисквалификации.

«Они не понимают одного – я не должен следить за своими желтыми карточками. Об это мне должно говорить мое руководство.

А все клубы об этом должна предупреждать лига. Вот представьте, если бы не было никакого сайта, я бы вышел на поле, и нам бы дали техническое поражение.

Я как игрок не должен следить за своими желтыми карточками – это ##### руководства и ##### лиги», – заявил Мура в своем телеграм-канале Mura.

Пари игроков «Амкала» и Reality превратилось в мем. Мура поспорил на победу матче, а потом узнал, что не сыграет – из-за перебора карточек