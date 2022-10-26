Мура просит Осипова разрешить сыграть с «Амкалом». У защитника Reality дисквалификация

Защитник Reality Святослав Мурадов обратился к президенту Winline Медиалиги Николаю Осипову с просьбой изменить решение о дисквалификации.

«Николай Осипов, я хочу к вам обратиться и попросить, чтобы вы как-нибудь порешали этот момент, ведь сам спор очень интересен и сделает эту игру интереснее, чем просто игра Reality – «Амкал».

Но, если все пойдут в отказ, то я, конечно, это приму. Я еще раз повторю, что все понимаю, мы профукали этот момент, но если он как-нибудь решится, то я буду безмерно благодарен. Кто сидит в КДК и решает, прошу вас, дайте мне сыграть эту игру, по-братски», – написал Святослав у себя в телеграм-канале.

Мура не может принять участие в матче 7-го тура Winline Медиалиги с «Амкалом» из-за перебора желтых карточек.