Тренер Reality Арам о дисквалификации Муры: «Мне нечего сказать. Это потеря конкретная»

Главный тренер Reality Арам Айрапетян высказался о дисквалификации Муры из-за перебора желтых карточек.

– Мура пропускает у нас игру с «Амкалом». Что можешь сказать? Как прокомментируешь?

– Я даже не знаю, как комментировать. Мне нечего сказать. Это потеря конкретная. Во-первых, это капитан, во-вторых, основной левый защитник. Сейчас будем перестраиваться.

– Справимся?

– Да я думаю, да. Тяжело будет, конечно, но что-нибудь придумаем. Профильных крайних защитников всего два, поэтому будем думать, что сделать. Может, Тоби с Кузей в паре выйдет, – рассказал Арам в интервью телеграм-каналу Reality.

Мура уже попросил президента Медиалиги разрешить ему сыграть с «Амкалом»