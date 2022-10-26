Егоров о переигровке: «МФЛ не признает некомпетентность арбитра, приводя довод, что в Медиалиге свои трактовки»

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о разбирательстве по поводу судейства в игре с «Родиной Медиа» (1:2).

«Броуки» ранее сообщили, что собираются подать протест на результат матча из-за ошибки арбитра.

«Тема изначально поднималась не для самой переигровки, а для резонанса и обсуждения прецедента.

Очевидно, что пенальти реализован не был и что забивал мячи в наши ворота не судья. Как и промахивался по чужим тоже не он.

Но было интересно, что скажут судьи и лига: признают ли полную некомпетентность арбитра МФЛ, совершившего серию ошибок от банально неверного выбора позиции до комичного выдумывания новых правил?

Оказалось, что нет: не признают и будут защищать новотворчество, оперируя доводами, что это Медиалига и здесь свои трактовки тех или иных эпизодов.

Вывод один: команды не должны расслабляться – завтра судьи выдумают что-то еще и вопросы задавать будет некому.

И если РПЛ – российская лига приколов, то как теперь будем расшифровывать МФЛ?!» – написал Егоров в телеграм-канале.

Безумная трактовка правила пенальти в МФЛ: можно вбегать в штрафную до удара, но не более чем на 2 метра